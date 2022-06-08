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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa için güçlü işbirliği

İHA

Bursa'da kentleşmeden çevreye, ulaşımdan kırsal hizmetlere kadar farklı alanlarda akademik temelli tespitler yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa için güçlü işbirliği

Bursa’da kentleşmeden çevreye, ulaşımdan kırsal hizmetlere kadar farklı alanlarda akademik temelli tespitler yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bugüne kadar gerek üniversitelerin gelişimi gerekse de üniversiteli gençlerin yaşamını kolaylaştıracak pek çok projeye imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üniversitelerin akademik gücünün kent yararına kullanılması için önemli bir işbirliğine gitti. Kentleşme, ulaşım, çevre, sağlık, spor, sosyal, kültür, gençlik, kırsal, tarımsal hizmetler ile afet yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarında, ortak akademik temelli tespitler yapmak, proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan ile Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun imza attı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın sorunlarına ve gelişimine yönelik üretilebilecek her türlü Erasmus, AB gibi proje ve hibe desteklerinde üniversitelerle ortak hareket etmek istediklerini söyledi. Üniversitelerle belediye arasındaki işbirliğinin önemine değinen Başkan Aktaş, “Belediyemizin ve üniversitelerimizin hizmet alanlarında ortak sempozyum, kongre, konferans, yarışma, eğitim vb. etkinlikler yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerimizdeki lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika programlarından belediyemizin çalışanlarının faydalanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimizin eğitim faaliyetleri ile akademik çalışmalarında ihtiyaç duyulan uygulama ortamına imkânlarımız dâhilinde destek vereceğiz. Yine ihtiyaç hâlinde uzman personellerin kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı yapması, iş birliği ve ortak akıl için son derece önemli. Belediyemizin ilgili birimleri üniversitelerimizin kültür, sanat, bilim ve spor öğrenci toplulukları ile beraber faaliyetlerde bulunabilecek ve etkinlik çeşitliliğine katkı sağlanmış olacak. Teknolojinin de çok önemli olduğunu bildiğimiz için TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmaları için ortak takımlar kurarak yarışmalara katılım sağlayabileceğiz. Sayın rektörlerime teşekkür ediyorum. İşbirliğinin Bursa’mız ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, üniversitelerin içinde bulundukları şehrin ve toplumun ortak aklını temsil ettiğini söyledi. Üniversitelerin, eğitimöğretim faaliyeti, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeler, ArGe faaliyetleri ve topluma hizmet gibi 3 temel görevi olduğunu ifade eden Kılavuz, “Dolayısıyla toplumumuzun hayatına dokunup, onların hayatını kolaylaştırmak suretiyle topluma hizmet görevimizi ifa ediyoruz. Onun için belediyelerimizden gelen her türlü talebi istisnasız en ince detayına kadar yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Eğer bizim bilgi birikimimizle belediyenin fırsat ve imkanları bir araya gelirse bundan Bursa kazançlı çıkar, ülke kazançlı çıkar” dedi.
Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan da imzalanan protokolle bugüne kadar var olan işbirliğini kağıda dökmüş olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Teknik Üniversitesi’ne ve öğrencilerine zaten her zaman destek verdiğini dile getiren Bayhan, bugüne kadar sağlanan destekler nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.
Kuruluşunu 11 Mart’ta tamamlayan Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun da çok genç bir üniversite olduklarının altını çizdi. Kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile yapacakları ortak çalışmalarla Bursa’ya hizmet etmek istediklerini ifade eden Tosun, “Bu yaptığımız protokol, esas itibariyle toplumsal katkıyı en üst seviyeye çıkarabilmenin yolu olacak diye düşünüyorum. Protokolün hepimiz için üniversitelerimiz için yerel yönetimler için şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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