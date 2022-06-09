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Bursa yolunda feci kaza: 16 yaralı Yolcu midibüsü kamyona çarptı 16 kişi yaralandı

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'ya gelen bir yolcu midibüsü önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı.

Bursa yolunda feci kaza: 16 yaralı Yolcu midibüsü kamyona çarptı 16 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'ya gelen bir yolcu midibüsü önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.15 sıralarında BozüyükBursa yolu Bursa istikameti Muratdere Mevkisi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yolcu midibüsü önünde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada midibüs hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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