Gemlik Belediyesi’nin ödüllü Kentsel Tasarım Projesi “Gemlik Yeniden” için ilk imzalar atıldı

Gemlik Belediyesi tarafından duyurulan, Balıkpazarı, Orhaniye, Halitpaşa, Yenimahalle ile Cumhuriyet Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan “Gemlik Yeniden” Kentsel Tasarım Projesi’nde ilk imzalar atıldı.

Balıkpazarı’ndaki tarihi hamamın yeniden düzenlenerek hazırlanan Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’nde Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile bir araya gelen hak sahipleri, görüşme ve bilgi alışverişinin ardından projede yer alacaklarını resmen teyit ettiler. Projenin ilk uzlaşısı olan sözleşmeye Başkan Sertaslan ile hak sahipleri Özcan Şen ve Ramazan Okumuş imza attı. Özlenen eski Gemlik’i modern, güvenlik ve sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmak için projeye “Gemlik Yeniden” adını verdiklerini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bu gün hem dönemimiz hem de Gemlik için tarihi bir an yaşadık. Yaklaşık üç yıldır altyapı çalışmaları devam eden projemizde artık yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Değerli hemşehrilerimiz Özcan Şen ve Ramazan Okumuş ile görüşmelerimiz sonunda uzlaşma sağladık. İlçemizin çehresini değiştirecek, Gemlik’i geleceğe taşıyacak çalışmamızda yer almak istediklerini beyan eden ilk yurttaşlarımız oldular” dedi.

Ödüllü proje hayata geçiyor

Proje ile Gemlik’in en eski yerleşim yerlerindeki yorgun yapıların yerine, yeni, modern ve güvenli konutlar yapacaklarını belirten Başkan Sertaslan, “Gemlik Yeniden projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Vakfı tarafından En Başarılı Kentsel Tasarım Projesi olarak ödüllendirilmişti. Bu çalışmamız, üst mercilerce şimdiden takdir görüyor. Belediyemizin girişimleri ve hemşehrilerimizin özverileriyle sadece Gemlik’te değil, tüm Türkiye’de örnek bir çalışmayı en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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