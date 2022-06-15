Milletvekili Esgin'den Nilüfer Çaylı'da sel incelemesi Esgin: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında" "Ne yapılması gerekiyorsa onu yapma kararlılığındayız"

Bursa'da iki gün yağan sağanak yağmurdan dolayı oluşan sel Nilüfer Çaylı kırsal mahallesinde tarım alanlarını olumsuz etkiledi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın ve çiftçimizin yanındadır. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapma kararlılığındayız" dedi.

Bursa'da hafta sonu aralıksız yağan şiddetli yağmur kentte yaşamı olumsuz etkilerken, bazı alanlarda da küçük çaplı sele sebep oldu. Nilüfer ilçesi Çaylı kırsal mahallesindeki ekili alanları etkileyen sel sebebiyle tarım alanları zarar gördü. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, AK Parti Nilüfer ilçe yöneticileri Bilgin Şakir Tiryaki ve Mehmet Ak, Çaylı Muhtarı Ali Mandacı ve yetkililerle birlikte selden olumsuz etkilenen ekili arazileri yerinde inceledi. Havadan dron çekimleriyle zarar gören tarım arazileri tespit edildi.

Devletin yaşanan her afet ve selde olduğu gibi tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunun altını çizen Esgin, "Nilüfer Çaylı Mahallemizi olumsuz etkileyen sağanak yağmur sonrası oluşan sel burada ekili tarım arazilerimizi zarar görmesine sebep oldu. Selin oluştuğu ilk andan itibaren DSİ 1. Bölge Müdürümüz, Tarım İl Müdürümüz ve Muhtarımız ile irtibata geçtik. Süreci yakından takip ettik. Bugün de burada oluşan zararı ve alınacak tedbirleri yerinde inceliyoruz. Küresel ısınma çerçevesinde ülkemiz ve dünyamız çok büyük afetlerle karşılanmıştık. Bu noktada devletmillet el ele mücadelemizi sürdürüyoruz. Yine geçen sene Karacabey Yeşildere'de önemli bir sel felaketi yaşanmıştı. Devlet Su İşleri orada da almış önlem ve tedbirler sayesinde hiçbir eksik meselemiz kalmadı. Yeşildere Barajı'mızı da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Görecik Barajı'mızı da 2023 yılı sonuna tamamlamayı hedefliyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla her zaman olduğu gibi vatandaşımızın ve çiftçimizin yanındayız. Ne gerekiyorsa onu yapma kararlılığındayız. Çaylı halkımıza da geçmiş olsun diliyorum” dedi.

Çaylı Muhtarı Ali Mandacı da yaşanan süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "İki gündür yağan yağmurlardan dolayı Nilüfer Çayı'nda taşma meydana geldi. Bayağı bir arazimiz zarar gördü. Bunun üzerine sağolsun Milletvekilimiz Mustafa Esgin, DSİ Bölge Müdürümüz ve Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz geldiler yerinde incelediler. Allah razı olsun onlardan. Çok teşekkür ediyorum."

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