Nilüfer’de enerji verimliliği konuşuldu

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Enerji Verimliliği Kumpanyası’nda mevcut binalarda ve tesisatlarında yalıtım ve verimlilik konuşuldu. Hem bütçenin hem de iklimin korunması noktasında önemli verilerin paylaşıldığı buluşmada, bilinçli tüketim ve yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekildi.

İklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemlere dikkat çekmek amacıyla 2022 yılını “İklim Yılı” ilan eden ve halkı bilinçlendirecek çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, enerji tasarrufu ve yeşil enerjinin konuşulduğu “Mevcut Binalarda Enerji Verimliliği Kumpanyası” düzenlendi.

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde gerçekleşen buluşmaya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcılarının yanısıra, verimlilik alanında faaliyet gösteren firmalar, site yöneticileri ve muhtarlar da katıldı.

Nilüfer Belediyesi İklim Yılı Danışmanı Önder Algedik, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (EYODER) ile Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği Genel Sekreteri (SEPEV) Yasemin Somuncu, Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nden Güneş Yüzügür, EYODER’den Serkan Emin’in konuşmacı olarak yer aldığı kumpanyada, mekanik, dış bina kabuğu ve elektrik alanında enerji verimliliği konusunda faaliyet gösteren firmalar da stant açtı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, artan enerji maliyetleri karşısında tasarrufu gündeme getirmeyi ve bilinçli tüketimi geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Nilüfer halkının elektriğe sadece hane bazında yılda 3 milyar TL ödediğini vurgulayan Başkan Erdem, “Belediyemizin yıllık bütçesinin 659 milyon lira olduğu düşünülürse, enerjiyi verimli kullanarak yapabileceğimiz tasarrufun önemi de daha çarpıcı şekilde ortaya çıkar. Bugün artık herkesin enerji tasarrufu konusuna kafa yorması gerek” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak kamu binalarında alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik çalışmalar başlattıklarını anlatan Başkan Erdem, “2 binamızda kurulan güneş enerjisi santrali ile üretim gerçekleştiriyor ve 12 hizmet binamızda daha güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyoruz. Güngören’de 1 megavatlık Arazi Tipi Güneş Enerji Santrali kurma yönünde çalışmalarımız da sürüyor” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi İklim Yılı Danışmanı Önder Algedik de, “İklim Yılı ve Verimlilik” başlığıyla yaptığı sunumla sıcaklık ve karbondioksit ilişkisi ile enerji verimliliğinin önemine vurgu yaptı. Son yıllarda aşırı meteorolojik olaylarda artış olduğunu söyleyen Algedik, 2021 yılının, Türkiye’de 19712000 yılı ortalamasına göre 1.7 derece daha sıcak geçtiğini, aşırı meteorolojik olayların sayısının da rekor seviyeye çıkarak bin 24 olduğuna dikkat çekti. Tarımsal üretimle enerji ve karbon ayak izini artıracak çalışmaları sayısal verilerle kıyaslayan Algedik, “Türkiye’de yıllık meyve, sebze ve tahıl üretimi ortalama 100 milyon ton. Bunun yanında ise 125,9 milyon ton kömür yakılırken, sadece yol ve inşaatlarda kullanılan hafriyat malzemesi ise 422 milyon ton. Atmosfere 499 milyon ton civarı karbondioksit salınırken, asfalt, çimento, gaz, petrol, kömür için yılda 41 milyar dolar para harcıyoruz. Buna can dayanmaz” şeklinde konuştu.

Bursa’da 2021 yılında 2.4 milyon ton kömür yakıldığını, 12.6 milyar kwh elektrik, 1 milyon ton akaryakıt, 120 bin ton LPG, 4.5 milyar metreküp gaz tüketildiğini söyleyen Algedik, karayolu taşıt sayısına da vurgu yaptı. Algedik, “2020 yılında Bursa’da 948 bin karayolu taşıtı varmış. Ekonomik ve sağlık olarak zorluklar yaşadığımız 2021 yılında bu sayıya, 52 bin yeni karayolu taşıtı daha eklenmiş. 2021 yılında 1 milyon aracı olan Bursa’da, 5 milyon 200 bin metrekare yeni imar alanı açılmış. Çok fosil yakıt harcıyoruz ve bunu artıran yatırımlar yapıyoruz. 1 milyon aracı park ettiğinizde Bursa’dan Kophenag’a gidiyoruz ve geliyoruz. Bunlar hayatımızın içinde ve biz bunları görmüyoruz. Biz 2022 yılında hem iklimimizi hem ekonomimizi kurtarmak zorundayız. İddialı bir hedefimiz var, hiç kolay değil. Radikal değişiklikler gerekiyor. İşimiz zor ama bu işi yapabilmek için hep beraber yola çıkmamız gerekiyor” dedi.

İklim krizi ve binalar, yeşil binalar, sıfır enerjili binalar, pasif ev binalar ve net sıfır kavramları üzerine örnekler vererek paylaşım yapan Yasemin Somuncu da, “Enerji verimliliği tüketimi azaltmaktır. Tüketimi azalttıktan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız gerekiyor” dedi.

EYODER’den Serkan Emin de bina tesisatlarında verimlik üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Enerji verimliliğinin birey ve ülke ekonomisine sağladığı faydalara değinen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da, “Yurt dışından yıllık ithal ettiğimiz enerji bedeli yaklaşık 60 milyar dolar. Bunun yüzde 30’unu konutlar oluşturuyor. Nilüfer’deki yapı stoğuna baktığımızda, basit önlemlerle enerji verimliliği çalışmalarının yapılabileceği görünüyor. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Etkinlik, Nilüfer’de Bir Verimlilik Çalışması atölyesiyle sona erdi.

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