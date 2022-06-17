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Başkan Özkan’dan tarımsal üretimde yaşanan ürün zayiatlarına karşı çözüm önerisi Başkan Özkan, soğan ve patateste yaşanan ürün zayiatına dikkat çekti

İHA

Başkan Özkan’dan tarımsal üretimde yaşanan ürün zayiatlarına karşı çözüm önerisi Başkan Özkan, soğan ve patateste yaşanan ürün zayiatına dikkat çekti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde başlayan soğan hasadı nedeniyle tarım işçileri, üreticiler ve tüccarlarla bir araya geldi. Özkan bu ziyarette, tarım sektöründe her yıl yaşanan ürün zayiatına vurgu yaparak, yetkililerce bu konuda belli standartlar getirilerek kalıcı ve yapıcı çözümler oluşturulabileceğini söyledi.
Soğan ve patateste yaşanan ürün zayiatını önlemek için belli standartlar oluşturulabileceğini söyleyen Özkan, “Soğanda ve patateste 25 kilo zorunlu hale getirilebilir. 25 kg çuvallar zorunlu hale geldiğinde, ağız örme dediğimiz ve zaman isteyen iş olmayacak. Bunlar makineyle dikilecek. Ve böylece bir işçi günde 100 çuval örüyorsa, makineyle 500 çuval dikilebilecek. Bu sayede zamandan ve maliyetten avantaj elde edilecek. Ayrıca ambalaj ve depolama sisteminin de değişmesi gerekiyor” önerisinde bulundu.
Başlayan soğan hasadı için kırsal mahallelerde ziyaretlerini sürdüren Özkan, soğanların paketlenmesi sırasında birçok üreticinin ve tüccarın zarar gördüğünü ve ürünlerini ziyan ettiğini belirterek, yetkililere çözüm önerisi sundu. Özkan, soğan çuvallarına 25 kilogaram standart getirildiği takdirde hem üretimde zaman alan işçiliğin hem de çuval dayanıklılığının artacağını belirterek, bu sayede ürünlere zayiat vermeden, daha uzun süre üretici ve tüketiciye fayda sağlanacağına vurgu yaptı.
Cuval standardı oluşturulabilir
Özkan açıklamasında, “Soğanlar sökülüp toprakla irtibatı kesiliyor. Bir miktar kurumaya bırakılıyor. Ondan sonra sapları ve başlarındaki pürçekler kesiliyor. Albenisi olması için de güneşte kurtulduktan sonra üstündeki topraklar alınıyor. Bizim tarımdaki en büyük sorunumuz üründe yaşanan zayiat, sağlıklı bir ambalajımızın olmaması. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz: Aslında Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız bu konuda bir standart oluşturabilir. Soğanda ve patateste 25 kilo zorunlu hale getirilebilir. 25 kg çuvallar zorunlu hale geldiğinde bu ağız örme dediğimiz ve zaman isteyen iş olmayacak. Bunlar makineyle dikilecek. Ve böylece bir işçi günde 100 çuval örüyorsa, makineyle 500 çuval dikilebilecek. Bu sayede zamandan ve maliyetten avantaj elde edilecek. Dolayısıyla işte 45 araç değiştiren, 45 depoya indirilen, bindirilen soğanlar eziliyor ve bir çuvalda en az 10 kg ürün kaybı oluyor. %10 ila %20 ürün zayiatı oluyor. Sağlıklı bir şekilde kışın depolanması mümkün olmadığı için depo şartları da olumlu olmadığı için %50’ye varan ürün zayiatı söz konusu. Patates ve soğanda mutlaka küçük ve maksimum 25 kg ambalajlara geçilmesi gerekiyor. Milli servetin ziyan olmaması için heba olmaması için ürünlere zayiat vermemesi için bu gerekiyor” dedi.
Ambalaj ve depolama sisteminin değişmesi gerekiyor
“Sektörün içinden gelen biri olarak, bu ambalaj ve depolama sisteminin değişmesi gerekiyor” diyen Başkan Özkan, “Dayanıklılığı sağlayacak, dondan ve olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek, izolasyonu olan depoları da mutlaka yapmamız gerekiyor. Tarıma birçok destek veriliyor. Ama ürünü yetiştirdikten sonra, bunun muhafaza edilmesini sağlayacak depolama sistemine verilecek destekleri de ben çok önemli buluyorum” diye konuştu.
Algı operasyonu söz konusu
Özkan ayrıca, “Bazen sosyal medyada, basında görüyoruz. ‘Soğanları, patatesleri çöplüğe dökmüşler daha fazla para yapsın diye. Yazıklar olsun vicdansızlara’ diyorlar. Aslında bu bir algı operasyonu. Çürüyen mallar, bozulan mallar pazarda, markette, manavda, tezgâhta satılması mümkün olmayan mallardır. Onun da sebebi sağlıklı depolama ve sağlıklı ürün ambalajlama sorunlarının çözülmemiş olması” açıklamalarında bulundu.

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