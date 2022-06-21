İnşaatta kireçle oynayan 3 çocuk hastanelik oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir inşaat alanında kireçle oynayan 3 çocuk, fenalaşarak hastanelik oldular.

Olay, Hamidiye Mahallesi Su Yolu Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Ahmet Y. (8), Velid G. (9) ve Bünyamin K. (13) inşaat alanındaki kireçle oynamaya başladılar. Uzun süre kireçle oynayan çocuklar fenalaşırken, çocukları gören mahalle sakinleri durumu 112’ye bildirdi. Çocuklar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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