Bursa Büyükşehir Belediyespor U15 Sutopu Takımı ligi üçüncü bitirdi

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1820 Haziran 2022 tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen U15 Erkekler Sutopu 2. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, üçüncülük kupasını kazandı.

Manisa Olimpik Yüzme Havuzu’nda tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Ligdeki ilk maçında Konya Selçuklu Belediyespor’u 112 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ardından TOFAŞ’a 114, Dalton Koleji’ne ise 80 mağlup oldu. Ligdeki son 2 maçında Manisa Su Sporları’nı 114, Adana Kurtuluş’u ise 141 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, U15 Erkekler Sutopu 2. Ligi Türkiye üçüncüsü oldu.

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