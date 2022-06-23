Sokak basketbolu nefes kesti 30. Tatlıtop Basketbol şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da 30 yıldır geleneksel olrak düzenlenen sokak basketbol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 yıldır geleneksel olarak düzenlenen sokak basketbol turnuvasını nefes kesti. Küçük kızlar kategorisinde Uludağ İçecek Türk A.Ş. ve Uludağ İçecek Mustafakemalpaşa bayisinin sponsorluğu ile birlikte katılan 'Frutti Extra Küçük Kızlar takımı' turnuvada kategorisinde 1. oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.