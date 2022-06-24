Bursaspor’un en değerli futbolcusu Tuğbey Akgün!

Yeni sezonda TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un piyasa değeri en yüksek futbolcusu Tuğbey Akgün oldu. 19 yaşındaki futbolcunun mevcut değeri 500 bin Euro.

Spor Toto 1. Lig’den TFF 2. Lig’e gerileyen Bursaspor’un piyasa değeri oldukça gerilerken, futbolcuları içinde çıkış yakalayan en önemli isim Tuğbey Akgün oldu. Yabancı oyuncularını tek tek kaybeden yeşilbeyazlı takım, tecrübeli bir kaç isimle de yollarını ayırmak zorunda kaldı. Bursaspor’un an itibariyle piyasa değeri en yüksek oyuncusu Tuğbey Akgün oldu. Transfermarkt’ın verilerine göre 500 bin Euro değeri bulunan 19 yaşındaki futbolcuyu, Berat Altındiş (375 bin Euro) takip ediyor.

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