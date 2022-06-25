Uludağ'da aç kalan ayılar oteller bölgesine indi

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Uludağ'da aç kalan ayılar yemek aramak için oteller bölgesine indi. O anlar kameraya yansıdı.

Uludağ'da ormanda aç kalan ayılar, yemek aramak için oteller bölgesine indi. Çöp konteynerlerinde yemek arayan ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.