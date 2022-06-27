Bursa'da çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayiinde faaliyet gösteren mobilya iskelethanesinden malzeme çalan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sinanbey Mahallesi 23'ncü Metal Sokakta faaliyet gösteren iskelethanede meydana geldi. Bahçe duvarından atlayarak işyerine giren şüpheli, toplam 30 bin TL değerindeki, kesim motoru, mobilya tabancaları, matkap, degobaj makinesini çuvala dolduran şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.