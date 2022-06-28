Bursa’da korkutan yangın

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Bursa’da barakada çıkan yangın, paniğe sebep oldu.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2’nci Sever Sokak’ta meydana geldi. Mahallelinin İhbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye intikal ederek çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

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