Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan oldu

Asgari ücret ne kadar artacak?

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BALGÖÇ 19. Olağanüstü Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Emin Balkan 623 oy ile BALGÖÇ Genel Başkanı seçildi.

BALGÖÇ 19. Olağanüstü Genel Kurulu, Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleşti. Eş Bankanlığa giden Kader Özlem ve Hasan Öztürk 546 oy alırken, Prof. Dr. Emin Balkan 623 oy ile BALGÖÇ Başkanı oldu.

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