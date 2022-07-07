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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöllülerin beklediği festival başlıyor

İHA

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl daha detaylı bir organizasyon ile gerçekleştireceği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali pandemi sonrası kaldığı yerden devam edecek.

İnegöllülerin beklediği festival başlıyor

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl daha detaylı bir organizasyon ile gerçekleştireceği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali pandemi sonrası kaldığı yerden devam edecek.
Her yıl daha da üzerine katarak yeniliklerle İnegöl halkına kültür sanat coşkusu yaşatan İnegöl Belediyesi, bu yıl daha geniş çerçeveli organizasyon ile İnegöllülere hareketli bir yaz ayı yaşatacak. 1631 Temmuz tarihi arasında gerçekleştirilecek olan 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin tüm detaylarını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Tarihi Ortaköy Kervansarayında düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı ile paylaştı.
Basın toplantısına Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu, İnegöl’de kültürlerini yaşatan derneklerin başkan ve yöneticileri katılım sağladı.
35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin tüm detaylarını paylaşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şunları söyledi; “Bugün sizlere Ortaköy de bulunan Karaca Hisar Kervansarayındayız. Tarihi bir mekândayız. Ecdadımızın bize bıraktığı güzel bir eser burası. Burada 35.Uluslararası Kültür Sanat Festivalimizle alakalı açıklama için bir aradayız. Festivallerde bir ve beraber olmak, beraberinde diğer kültürleri tanımak yerel kültürlerinin kaynaşmasını sağlamak gibi kazançlar elde ediliyor. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte festivalimiz kaldığı yerden devam ediyor. 35.Uluslararası Kültür Sanat Festivalimiz 1631 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. Geçmiş yıllardan farkı festivalimiz 2 hafta sürecek”
Yarışmalar ve çadır etkinlikleri
Yarışma ve çadır etkinlikleri ile ilgili bilgi veren Başkan Alper Taban, “Festivalde neler olacak; 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması, sürpriz yarışmalar, gastronomi ve tarım günleri, konserler olacak. Çadır etkinliklerimiz olacak. Burada kültür derneklerimizin çadırları bulunulacak. Onlarda geçmişte olduğu gibi kültürlerini tanıtma imkânını bulacaklar. Çadırlarında da etkinlikler gerçekleştirecekler. Yine İNESMEK el sanatları sergimiz, kadim sanat atölyemiz, kitap stantlarımız, kitap satış stantlarımız, tarım ve gastronomi stantlarımız olmak üzere 20 ayrı çadır burada olacak” şeklinde konuştu.
10 farklı ülkeden misafir
Başkan Alper Taban , ‘’8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasında 10 davetli ülkemiz var. Bunlar; Kosova, Gürcistan, Kazakistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Meksika, Bosna Hersek, Endonezya, Özbekistan ve Bulgaristan ülkelerini şehrimizde misafir edeceğiz. Kardeş şehirlerimizin de delegasyonları, yöneticileri şehrimizde olacak. ‘’ dedi.
16 Temmuz’da başlayacak
35.Uluslararası Kültür Sanat Festivali’ne yürüyüş ile başlanacağını söyleyen Başkan Alper Taban, “Festival programıyla ilgili bilgi vermek gerekirse; Başlangıç yürüyüşü 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30 İnegöl AVM önünden başlayıp Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde son bulacak. Yerel dernek çadırları ve İnesmek sergi çadırı açılışları gerçekleştirilecek. Saat 21.00 de ise amfi tiyatroda yapılacak olan festivalin gala gecesinde yabancı ülke ekipleri sahne alacak . 1718 Temmuz tarihlerinde ise yerli ve yabancı ekiplerimiz birlikte sahne alacak. Yabancı ekipler aynı zamanda yarışma değerlendirmesi için koreografilerini sergileyecekler. 19 Temmuz tarihinde ise gündüz saat 12.00 itibariyle yabancı halk dansları ekipleri sırasıyla heykel önü, çarşı içi ve İnegöl AVM de sokak performansları gösterecekler. Akşamında ise amfi tiyatroda 9 yerel dernek ekibimizin sahne alacağı yere ldernekler halk dansları gecemiz olacak.20 Temmuz tarihinde ise yabancı ekiplerin halk dansları gösterileri ve 8. altın mobilya halk dansları yarışması ödül töreni gerçekleşecek. Alanında uzman 5 akademisyenden oluşan jürimizin taktirleri neticesinde 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve mansiyon ödülleri verilecek” ifadelerini kullandı.
Kültür Sanat Festivali’nde konserlerin de olacağını ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’22 Temmuz Cuma akşamı amfi tiyatroda Rumeli Semih konseri, 23 Temmuz Cumartesi akşamı Rıdvan Sayın ve TRT Sanatçısı Hale Yamaner tarafından seslendirileceği ‘’İnegöl Türküleri’’ konserleri, amfi tiyatroda 25 Temmuz Pazartesi akşamı Elif Buse Doğan konseri, 26 Temmuz Salı akşamı ise Samida konseri, 29 Temmuz Cuma akşamı Tuğçe Kandemir konseri, 30 Temmuz Cumartesi akşamı Gripin konseri ve 31 Temmuz Pazar akşamı yapılacak İlyas Yalçıntaş konseri ile festivalimiz sona erecek. Dernek çadırlarımızın 16 gün boyunca açık kalacağı festivalimize en güzel şekilde destek verecekler” dedi.
Kültür Sanat Festivalinin kıymetli bir değer olduğunu ileterek düzenlenen organizasyon için İnegöl Belediyesi’ne teşekkür eden İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, “Belediyeler kültür sanata, yerel değerlere verdiği katkılar ve yatırımlarla da değerlendiriliyor. Festivalin çok kıymetli bir değer olduğunu düşünüyorum. Şehrimizin sahip olduğu bütün değerleri bir araya getirmesi anlamın da değerli. Arkasında büyük bir emek, büyük bir çaba var. Destek veren, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Festivalimiz şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Başkan Alper Taban ve Kaymakam Eren Arslan, festivale sponsor olan firmalara da teşekkür etti.

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