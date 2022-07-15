Anahtarı evde unuttu, apartmana tırmanırken düşerek yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda anahtarını evde unuttuğu için araç garajının çatısından eve tırmanmaya çalışan şahıs, çatı sacının kırılmasıyla düşerek yaralandı.
Olay Cumhuriyet mahallesi Ateş sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Fırat H.(26), evin anahtarını içerde unuttu. Apartmanın 2. Katına çıkmak için önce araç garajının çatısına çıktı. Çatıdaki plastik saçların kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan adamın imdadına ailesi yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.