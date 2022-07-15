Anahtarı evde unuttu, apartmana tırmanırken düşerek yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda anahtarını evde unuttuğu için araç garajının çatısından eve tırmanmaya çalışan şahıs, çatı sacının kırılmasıyla düşerek yaralandı.

Olay Cumhuriyet mahallesi Ateş sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Fırat H.(26), evin anahtarını içerde unuttu. Apartmanın 2. Katına çıkmak için önce araç garajının çatısına çıktı. Çatıdaki plastik saçların kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan adamın imdadına ailesi yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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