Meralık alanda çıkan yangın korkuttu

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Bursa'nın İznik ilçesinde meralık alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Alevler, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Çampınar Mahallesindeki ormanlık alana yakın meralıktaki çiftlikten alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Hummalı çalışmanın ardından yangın meralık alanda kontrol altına alındı. Alevlerin ormana sıçramaması herkese derin bir nefes aldırdı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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