Damadını bıçakla yaraladı

Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´da E.Ö. (53), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T.´yi (35) bıçakla yaraladı.
Olay, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ö. ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine E.Ö., damadı Ö.T.´yi bıçakla yaralı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ö.T.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2022-07-19 20:12:57
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