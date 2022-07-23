Bursalılar sezon finalini 90'lar ile yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalılar sezon finalini 90'lar ile yaptı

İHA

Bursalılar sezon finalini 90'lar ile yaptı

Sahnesine DJ performansının yanı sıra kullandığı enstrümanlar ile farklı bir renk katan DJ Ali Taş, ‘90’lar Türkçe Pop Gecesi’yle Bursalılara coşku dolu bir gece yaşattı.
Bursa'da bir eğlence mekanı, sezonun finalini DJ Ali Taş ile gerçekleştirdi. ‘DJ Ali Taş ile 90’lar Türkçe Pop Gecesi’ne yoğun ilgi gösteren Bursalılar, gönüllerince bir gece geçirdi. Bora Sarı’nın gitar sololarıyla gecede Bursalıları karşılarken, akabinde DJ kabinine geçen Ali Taş, 90’lı yıllara damga vuran eşsiz Türkçe pop şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu. Tarkan, MFÖ, Yıldız Tilbe ve daha birçok usta ismin unutulmayan şarkılarını çalan DJ Ali Taş, Bursalılara özel bir şov da hazırladı.
8 entrümanla müzik şovu
Sahnede DJ’lik yaparken bir yandan da elektro gitar, ud, bateri, bas gitar, keytar, darbuka performansları ile dinleyenleri 90’lı yılların müziğiyle buluşturan Ali Taş, hünerlerini sergiledi. Kimi zaman darbuka şovuyla geceye enerji katan genç DJ, efsane gruplardan Quenn’in ‘We Will Rock You’ adlı unutulmaz eserinde de baterinin başına geçti. Gecenin bir bölümünde ise Ali Taş ile Bora Sarı, gitarlarından çıkan kıvılcımlar ile Bursalılara görsel bir şölen de yaşattı.
90’ların her daim insanın ruhuna işlediğine işaret eden DJ Ali Taş, “Senelerce 80’ler 90’lar çaldık söyledik. Bu güzelliğin tadını, eski şarkıların ve o dönemin samimiyetinin nasıl bir his olduğunu bu partilere katılan herkesin hissederek geldiğine inanıyorum.” dedi. Yaklaşık 2,5 saatlik performansının ardından da Bursalılara teşekkür eden Taş, yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, tüm çalışanlara ve Bursalı dinleyicilerine şükranlarını sundu.
Gece boyunca Bursalılar da doyasıya eğlendi. Türkçe pop şarkılarıyla birlikte doyasıya dans eden Bursalılar, müziğin ritimlerine kendilerini bırakarak coştu. Mekanı dolduran müzikseverler, çalan şarkıların büyük bir çoğunluğuna hep bir ağızdan eşlik etmeyi de ihmal etmedi. DJ Ali Taş da, sahneden o anları cep telefonuyla birlikte ölümsüzleştirdi. Bu konser ile birlikte sezon finalini yapan mekan, Eylül ayı itibariyle yeniden konserlerini sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit değiştirirken aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit ...
Bursa'da otelde yangın paniği
YEREL HABERLER Bursa'da otelde yangın paniği
Bursa'da İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti
YEREL HABERLER Bursa'da İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti
Bursa'da kontrolden çıkan araç önce bariyerlere sonra otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan araç önce bariyerlere sonra ...
Bursaspor’da ikinci etap çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da ikinci etap çalışmaları başladı
Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği renkli kortej yürüyüşüyle başladı
YEREL HABERLER Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği renkli kortej ...
İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı ...
TIR şoförlerinin levyeli park yeri kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER TIR şoförlerinin levyeli park yeri kavgası: 1 ölü
Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü
Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2)
YEREL HABERLER Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla ...
Göreve giden motosikletli asayiş timi kaza yaptı; 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER Göreve giden motosikletli asayiş timi kaza yaptı; 2 ...
Bursa'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 ...
Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla ...
Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla ...
Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Bursa'da şikayetinden vazgeçmeyen muhtara kurşun ...
Leyleğin yardımına ekipler yetişti Leylek yuvasına ekiplerin desteğiyle kavuştu
YEREL HABERLER Leyleğin yardımına ekipler yetişti Leylek yuvasına ...
İznik Gölü turkuaz renge büründü
YEREL HABERLER İznik Gölü turkuaz renge büründü
Görevi başındaki doktorları tehdit ettiği iddia edilen CHP'li meclis üyesine soruşturma
YEREL HABERLER Görevi başındaki doktorları tehdit ettiği iddia ...
Kamyonun çarptığı otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü ...
İnegöl'ün yeni Başsavcısı Veli Ecir göreve başladı
YEREL HABERLER İnegöl'ün yeni Başsavcısı Veli Ecir göreve başladı
Başkan Kolaylı: "Özgür basın topluma katkı sağlar"
YEREL HABERLER Başkan Kolaylı: "Özgür basın topluma katkı sağlar"
Gemlik Film Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Gemlik Film Festivali başlıyor
Bursalı firmadan BUÜ’ye ikinci TEKNOFEST desteği
YEREL HABERLER Bursalı firmadan BUÜ’ye ikinci TEKNOFEST desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.