Rumeli Semih İnegöl’ü salladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rumeli Semih İnegöl’ü salladı

İHA

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali doğrultusunda İnegöllülerle buluşan Rumeli Semih, vatandaşlara şarkıları ve enerjisiyle coşkulu bir gece yaşattı.

Rumeli Semih İnegöl’ü salladı

35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali doğrultusunda İnegöllülerle buluşan Rumeli Semih, vatandaşlara şarkıları ve enerjisiyle coşkulu bir gece yaşattı.
İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali devam ediyor. 16 Temmuz’da başlayan ve 31 Temmuz’a kadar sürecek olan festivalde halk danslarından oluşan ilk bölümün tamamlanmasının ardından, Cuma akşamı konserler başladı. Bir yandan Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde kameriyeler bölgesinde çadır etkinlikleri sürerken, Amfi Tiyatroda ise festivalin ilk konseri Rumeli Semih ile gerçekleştirildi.
Konser alanını dolduran vatandaşlara enerjisi ve şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatan Rumeli Semih, 21.00’da sahnedeki yerini aldı. Kimi zaman duygulandıran şarkılarla, kimi zaman ise festivalin coşkusuna coşku katan şarkılarla İnegöllülere eşsiz bir performans sunan Rumeli Semih, dinleyenlerden büyük beğeni aldı. Festival coşkusunun 1 hafta daha süreceği İnegöl’de sesiyle sanatseverlerin kulaklarının pasını silen genç sanatçıyı dinleyenler arasında Belediye Başkanı Alper Taban da AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki heyetle birlikte yerini aldı.
Konser sırasında sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, Amfi Tiyatroyu dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Taban, sanatçıya ise günün anısına plaket takdimi ile İnegölspor forması hediye etti.
Öte yandan, festival doğrultusunda düzenlenen konserlerde geceye özel çekilişler yapılıyor. Rumeli Semih konserinde ilki yapılan çekilişte, konser alanında bulunan karakodu okutarak çekilişe katılan vatandaşlar arasından 3 kişiye İnegöl Belediyesi tarafından powerbank hediye edildi. Her konserde farklı hediyeler verileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı
YEREL HABERLER Bursa'da kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı
Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği kamyon yandı
YEREL HABERLER Kasasındaki samanın elektrik telleriyle temas ettiği ...
Bursa'da çilek yeme yarışması
YEREL HABERLER Bursa'da çilek yeme yarışması
Ucuz güneş gözlüklerine dikkat
YEREL HABERLER Ucuz güneş gözlüklerine dikkat
(Özel) Şaka gibi olay... 2 ay önce Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı
YEREL HABERLER (Özel) Şaka gibi olay... 2 ay önce Adana'da çalınan ...
Mirastan gelen para, ortak mal sayılmayacak Yargıtay'dan emsal miras kararı Babadan kalan mirası koca yiyemeyecek
YEREL HABERLER Mirastan gelen para, ortak mal ...
Bursa’da hırsıza alarm engeli
YEREL HABERLER Bursa’da hırsıza alarm engeli
Bursa’da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Bursa’da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
Bursalılar sezon finalini 90'lar ile yaptı
YEREL HABERLER Bursalılar sezon finalini 90'lar ile yaptı
Kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit değiştirirken aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobile çarpmamak için şerit ...
Bursa'da otelde yangın paniği
YEREL HABERLER Bursa'da otelde yangın paniği
Bursa'da İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti
YEREL HABERLER Bursa'da İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti
Bursa'da kontrolden çıkan araç önce bariyerlere sonra otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan araç önce bariyerlere sonra ...
Bursaspor’da ikinci etap çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da ikinci etap çalışmaları başladı
Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği renkli kortej yürüyüşüyle başladı
YEREL HABERLER Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği renkli kortej ...
İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER İş yerinde bulduğu altın ve para dolu çantayı ...
TIR şoförlerinin levyeli park yeri kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER TIR şoförlerinin levyeli park yeri kavgası: 1 ölü
Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Yumruk yumruğa kavgada 1 kişi öldü
Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı (2)
YEREL HABERLER Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla ...
Göreve giden motosikletli asayiş timi kaza yaptı; 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER Göreve giden motosikletli asayiş timi kaza yaptı; 2 ...
Bursa'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da yunus polisleri ile otomobil çarpıştı: 2 ...
Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla ...
Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Davasını geri çekmeyen muhtarı vurdu; elinde silahla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.