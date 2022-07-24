Bursa’da Elon Musk’ın uyduları görüntülendi

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Bursa’da Elon Musk’ın internet uyduları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bursalı vatandaşlar gökyüzünden sıralı şekilde dolaşan cisimler olduğunu görünce panik yaparak ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Bir süre sonra gökyüzünden dolaşan cisimlerin Elon Musk’ın internet uyduları olduğu ortaya çıktı. Sıralı uydular Bursa üzerinden Güneye doğru gittiği görüntülendi.

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