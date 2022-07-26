Dündar’dan Başsavcı Solmaz’a hayırlı olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Ramazan Solmaz’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hakimler Savcılar Kurulu’nun yaz kararnamesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ramazan Solmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Osmangazi ilçesi ve belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz’a bilgiler veren Başkan Dündar, “Kurumlar arası işbirliğiyle kadim şehir Bursa ve Osmangazi için sizlerle birlikte istişare içerisinde çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Allah, yeni görevinizde muvaffakiyetler versin” dedi.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise yeni görevinin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

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