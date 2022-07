Yıldırım’da sağlıklı nesiller yetişiyor

Bursa'da Yıldırım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli diş hekimleri, ilçenin dört bir yanında ağızdiş taraması ve bilgilendirme çalışmaları yaparak çocukları bilinçlendiriyor.

Yıldırım Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Fidyekızık Spor Tesisi’nde eğitim gören kursiyerlere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Sporcular, doğru diş fırçalama yöntemleri, ağız ve diş sağlığı, ağız bakımının önemi, diş çürükleri ve tedavisi, diş çürüklerinin yol açtığı hastalıklar konularında bilgilendirildi.

İstihdamdan eğitime, sosyal destekten sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda insana dokunan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentlerin ana unsuru insandır. Bu nedenle hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Yaptığımız her iş, ürettiğimiz her proje ve hizmet ile insanlara dokunmaya, hayatları kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her işin başı sağlık. Yıldırım Belediyesi olarak, sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye, hastalıklar ortaya çıkmadan önlemeye gayret ediyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli arkadaşlarımız, ilçemizin dört bir yanında önleyici sağlık taramaları gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi olarak 69 mahallemizde sağlık alanındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

