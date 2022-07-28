Salçalık domateste marka olan Karacabey'de domates fuarı Karacabey’in ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez düzenlenen uygulamalı Açık Hava Domates Günleri Fuarı, sektörün önemli isimlerinin yanı sıra vatandaşların ve kent dinamiklerinin katılımıyla gerçekleşti.

Karacabey’in ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez düzenlenen uygulamalı Açık Hava Domates Günleri Fuarı, sektörün önemli isimlerinin yanı sıra vatandaşların ve kent dinamiklerinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış törenine; Mustafakemalpaşa Kaymakam Vekili Ahmet Altıntaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, DLG International Genel Müdürü Bernd Koch, Almanya Gıda ve Tarım Müsteşarı Thomas Huber, Mustafakemalpaşa Kay Bursa İl Tarım Müdür Vekili Erdoğan Ceylan’ın yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, KTSO Başkanı Naci Güncü, Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye’de uzun süredir çalışmalarımız var

Açılışta söz alan DLG International Genel Müdürü Koch, “130 yıla yakın bir süredir DLG Alman Tarım Birliğinin çalışmaları tarıma bir yön verme ve bir süreç geliştirme adına oldu. DLG, dünya çapında 12 temsilciliği olan, uluslararası bir organizasyon. Türkiye’de de çok çok uzun süren ilişkilerimiz var. İlk adımı bundan 30 yıl önce attık. Türkiye’de ‘tarla günleri’ adını verdiğimiz organizasyonumuzu 2010 yılında gerçekleştirdik. Sadece ‘tarla’ günleri değil, bunun yanında yıllık olarak düzenlemiş olduğumuz tarım ve teknolojik ürünler organizasyonu var. 2019 yılında ilk defa ürün olarak patates fuarını gerçekleştirdik ve bugün burada da domates fuarını gerçekleştiriyoruz. Güzel bir fuar diliyorum” dedi.

Almanya Gıda ve Tarım Müsteşarı Huber de yaptığı açıklamada, “Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinden katılıyorum, Tarım Müsteşarıyım. Karacabey’deki tarım, gıda, turizm çalışmaları gerçekten çok güzel. İlk domates günlerinde Karacabey’de olmaktan çok mutluyum. Domates çok önemli bir gıda. Bu anlamda Karacabey’de çok iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkürler” şeklinde konuştu.

Çok önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyor

Belediye Başkanı Ali Özkan da açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. DLG Fuarcılık tarafından organize edilen Türkiye’nin tek açık alan domates fuarı; ilçemize, tarım camiamıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakıldığında ciddi bir katılımcı var. Karacabey Belediyesi olarak, 3T vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarımsal yatırımlar, turizm yatırımları ve teknolojik yatırımlar diyoruz. Karacabey, Bursa ilçeleri arasında bu dönem en fazla yatırım alan ilçelerden biri. Tarım açısından çok önemli olan ve sulama alanında faaliyet gösterecek Yeşildere Barajında son aşamaya gelindi. İçme suyu ve tarımsal sulama alanında ilçemize hizmet edecek Gölecik Barajında da hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında TEKNOSAB projemiz var, Türkiye’nin en büyük projesi. İstanbulİzmir otoyolunda, aynı zamanda hem tarım alanında faaliyet gösteren insanlara hem burada yaşayan vatandaşlarımıza, hem tarım ürünlerimizin hem de sanayi tesislerimizde mamul haline getirilen ürünlerimizin büyük pazarlara aktarılması noktasında, önemli bir avantaj sağlayacak” dedi.

Salçalık domateste marka kent

Karacabey’in tarım ve hayvancılığın başkenti olarak anılan bir ilçe olduğuna değinen Özkan, salçalık domateste iddialı olduklarını da sözlerine ekledi. Özkan, “Rakam olarak, hacim olarak ve bu domatesleri işleyecek markaların burada yatırım yapması açısından ilçemiz, değerli bir merkezdir. Bu bölgede yetişen domatesin kalitesi her zaman önde olmuştur. Tüm dünya açısından olduğu gibi çiftçilerimiz için de zor bir dönemden geçiyoruz. Akaryakıt ve gübre girdileri dünya genelindeki dalgalanmadan etkileniyor ve maliyetler artıyor. Artan maliyetlerle çiftçilik çok yatırım gerektiren bir sektör haline geldi. İklim şartlarından etkileniyor, piyasa şartlarından etkileniyor ve harmanın sonunda da yatırım yapılan değerler karşılanamazsa çiftçimiz zararla karşılaşıyor. Ancak ben tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum. Her türlü girdilerde yükselişe rağmen asla yatırımda vazgeçmediler ve Türkiye için bir vatanseverlik örneği göstererek, kendilerini riske atarak, bu faaliyetlerini devam ettirdiler. İnşallah fiyatlar da onların yüzünü güldürür. Domateste de hasarsız, zayiatsız bir sezon geçirirsek, onların da yüzleri güler. Bu sene üretici açısından fiyatlar memnun edici düzeyde. Hamd olsun” ifadelerini kullandı.

Farklı uygulamalar görüldü

Öte yandan, 35 farklı firmanın yer aldığı fuar alanında hazırlıklar, aylar öncesinde başlatılmıştı. Fuarın en önemli yanlarından biri olan domates deneme alanlarında katılımcılar, gübre ve ilaç uygulanmış / uygulanmamış alanları yan yana görme imkanı sunuldu.

50’nin üzerinde domates çeşidinin yer aldığı fuarda hem firmalar hem de çiftçiler gün boyu yoğun ilgi gösterdi.

Tören sonrası stantları dolaşan protokol üyeleri de çalışmalar hakkında firmalardan bilgi aldı. Fuar, 29 Temmuz Cuma gününe dek açık olacak.

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