Minik Asel´in karaciğeri, TSK'ya ait uçakla Bursa'ya getirilip, Nisanur´u hayata bağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Asel´in karaciğeri, TSK'ya ait uçakla Bursa'ya getirilip, Nisanur´u hayata bağladı

DHA

Minik Asel´in karaciğeri, TSK'ya ait uçakla Bursa'ya getirilip, Nisanur´u hayata bağladı


Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)KONYA´da yüksekten düşme sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, bağışlanan kalbi ile aynı adı taşıyan Asel Lina'ya, böbrekleriyle de iki hastaya umut olan Asel İnal'ın (2) karaciğeri de Bursa´da mantardan zehirlenen Nisanur Yağız´u (5) hayata bağladı. İnal'ın karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Bursa'ya getirilerek Nisanur´a nakledildi.
İnegöl ilçesinde Yağız ailesi, Kurban Bayramı´nın 3´üncü günü, ormandan topladığı `kızıl´ mantarı, mangalda pişirdi. Aileden yaklaşık 15 kişi, mantardan yedi. Yemeğin ardından 2 yetişkin ve ailenin küçük kızı Nisanur Yağız, zehirlendi. Diğer aile bireyleri kusma ve ishal şikayetlerinin ardından başvurdukları hastanede tedaviyle sağlığına kavuştu. Ancak Nisanur´un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olmaması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi´ne götürülen küçük Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, durumunun daha da ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedaviye alınan Nisanur için doktorlar `acil karaciğer´ bağışı talep etti. Endişeli bekleyiş devam ederken Edanur'a, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve kalbi ile aynı adı taşıyan Asel Lina'ya, böbrekleriyle de iki ayrı hastaya umut olan Asel İnan'ın karaciğerinin verilmesi kararlaştırıldı. Konya'da, Asel İnan'ın alınan karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Bursa'ya getirildi. Acil ameliyata alınan Nisanur'a 15 Temmuz günü nakil yapıldı. Nakil sonrası karaciğerinin uyum sağladığı Nisanur, sağlığına kavuştu.
'NAKİL OLMASAYDI 2 GÜN İÇİNDE KAYBEDECEKTİK'
Doç. Dr. Ercüment Gürlüler, nakille alakalı, "Buradaki çocuğumuz 5 yaşında ve mantar zehirlenmesi sonucu karaciğer yetmezliğine girmiş. Eğer bir karaciğer sağlanmasaydı biz bu çocuğu bir iki günün içerisinde kaybedecektik. Biz bu çocuk için acil çağrı yaptık. Organ naklinde çocuk için karaciğer başka bir çocuktan ancak sağlanabilir. Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki bir çocuğumuzun organları ailesi tarafından bağışlanmış. Karaciğere biz acil çağrı yaptığımız için buradaki çocuğumuza teklif edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağladığı bir uçakla Konya'dan alınan organ ilimize getirildi. Çok hızlı davranmak gerekiyor tabii organın çıkarıldıktan sonra yeni bir alıcıya takılma süreci çok hızlı gelişen bir olay. Bu tabi çok büyük bir ekip işi. Konya'daki oradaki hekimlerin organını çıkarıp bize göndermesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçakla buraya getirilmesi. Hastanemiz, organ nakli uzun süredir yapılan tecrübeli bir merkez. Büyük bir koordinasyon ağımız var. Sadece biz cerrah olarak bunun bir parçasıyız. Ama arkamızda çok büyük bir güç var. Çocuğumuz organ takıldıktan sonra şu andaki genel durumu iyi. Mümkün olduğu kadar yakın bir zamanda taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bir çocuğun hayatı kurtuldu. Ortalama Türkiye'de yaşam süresini 75 yıl düşünürsek bu 5 yaşında bir çocuk, yani 70 yıllık bir ömür katıldı. Buradaki en önemli nokta organ bağışı. Burada mantar konusuna da değinmek çok önemli. Bu mevsim bahar ve yaz aylarının ilk zamanlarında ülkemizde mantar zehirlenmeleri oldukça fazla olmaktadır. Her yıl bir sürü insanı biz bu yüzden kaybediyoruz. Mümkün olduğunca doğadan topladığımız mantarları yememeye özen göstermeliyiz. Ne kadar bu konuda bilinçli olursak olalım hata yapma olasılığımız var. Doğadan mantar toplamak yerine bunların daha emin yerlerden sağlanması, kontrolden geçirilmiş yerlerden satın alınması da önemlidir. Aileler, herkes bu konuda biraz daha duyarlı olması gerekir" diye konuştu.
'SAĞLIK DURUMU İYİ'
Nisanur´un sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Selcan Akesen ise şunları söyledi:
"Nisanur bize mantar zehirlenmesi nedeniyle başvurdu ve çok ciddi bir karaciğer yetmezliğindeydi. Karaciğer yetmezliğini tedavisi de onun için bir karaciğer nakli yapılmasıydı. Konya'da 2 yaşında bir çocuğumuzun organ bağışı yapılmıştı ve ekibimiz son derece düzgün bir organizasyonla bu karaciğeri Nisanur'a başarılı bir şekilde nakletti. Nisanur'un şu anda sağlık durumu gayet iyi. Dileğimiz ülkemizde organ bağışının daha çok yaygınlaşması ve karaciğer nakli bekleyen, böbrek nakli bekleyen birçok hastamızın da aynı zamanda şifa bulması."
'DOKTORLARDAN VE AİLEDEN ALLAH RAZI OLSUN'
Nisanur'un babası Yalçın Yağız, "Nisanur´un zehirlenmesinin ardından çok üzüldük. Başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Sonra iyi haber gelince sevindik ailecek çok sevindik. Donör bulundu. Kızımız kurtuldu. Çok şükür Elhamdülillah. Şimdi kızım iyi. Doktorlardan ve hastanemizden Allah razı olsun. Organı bağışlayan çocuğumuz ailesinden Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-07-30 11:27:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bakan Murat Kurum’la bir araya geldi
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bakan Murat ...
Kazada yaralanan sokak köpeğinin tedavisi için emsal karar Kazada yaralanan köpeğin tedavisini sigorta karşılayacak
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sokak köpeğinin tedavisi için emsal ...
Bursaspor 13 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Bursaspor 13 futbolcu ile profesyonel sözleşme ...
Adrenalin tutkunlarının yeni adresi ‘Macera Bursa’ açıldı ‘Macera Bursa’ kapılarını açtı Bakan Kurum: “İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde çok kıymetli bir eser”
YEREL HABERLER Adrenalin tutkunlarının yeni adresi ‘Macera Bursa’ ...
(Özel) Altından tünel gibi yol geçen apartman Karadeniz'i andırıyor 3 katlı apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yol görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER (Özel) Altından tünel gibi yol geçen apartman ...
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
Bursa’da atı motosiklete bağlayarak götürdü Servis aracı sürücüsü kendisinin ve serviste bulunanların canını böyle hiçe saydı
YEREL HABERLER Bursa’da atı motosiklete bağlayarak götürdü Servis ...
Bursa’da inşaat işçileri birbirine girdi
YEREL HABERLER Bursa’da inşaat işçileri birbirine girdi
Bursa'da trafo bomba gibi patladı, alevler fabrikaya sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da trafo bomba gibi patladı, alevler fabrikaya ...
Bursa’da 140 polisle ‘Huzur Operasyonu’
YEREL HABERLER Bursa’da 140 polisle ‘Huzur Operasyonu’
Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da 140 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER 'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ...
Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi : Baba ve oğul hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 ...
Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Bursa'da 7 katlı apartmanda yangın: 2 kişi dumandan ...
Alevler daireyi küle çevirdi 7 katlı binanın 5’inci katındaki daire alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Alevler daireyi küle çevirdi 7 katlı binanın 5’inci ...
Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ...
Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası ...
Hanlar Bölgesi’nin dönüşümü için ilk taş Bakan Kurum'dan Yatırım bedeli 2 milyar lira olan 6 projenin temeli atılırken, bitenlerin anahtarları teslim edildi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: “Biz taş üstüne taş koyanların yolundayız. Birileri gibi milletin önüne, milletin işlerine, milletin hedeflerine taş koyanlardan olmadık” “Belediyelerin kentsel dönüşüm için iller bankasından aldıkları kredilerin faizinin yarısını biz karşılayacağız” “2023 seçimleri cesur ile kaçak güreşenlerin mücadelesidir” "Kurduğunuz oyunlar boşa çıkacak, büyükelçilerin masasında yaptığınız hesaplar çarşıda bozulacak, yanlış hesabınız mutlaka sandıktan dönecektir" “Bursa medeniyettir. Bursa geçmiştir. Bursa gelecektir. Bursa Türkiye’dir”
YEREL HABERLER Hanlar Bölgesi’nin dönüşümü için ilk taş Bakan ...
Çocuklarını zorla dilendirenlerin minibüsü ve evi olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Çocuklarını zorla dilendirenlerin minibüsü ve evi ...
Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası ...
Bakan Kurum: “Çekirge Teras Projesi Bursa’nın ekolojik koridoru olacak” Çekirge Teras Projesi'nin 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Çekirge Teras Projesi Bursa’nın ...
Oto hırsızı çalıntı araçla yakalandı
YEREL HABERLER Oto hırsızı çalıntı araçla yakalandı
Yol çalışmasını izleyen şahıs iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yol çalışmasını izleyen şahıs iş makinesinin altında ...
MKP OSB'de çarklar yeni yatırımlarla dönüyor
YEREL HABERLER MKP OSB'de çarklar yeni yatırımlarla dönüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.