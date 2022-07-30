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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa model fabrika, firmaları dijital çağa hazırlıyor

İHA

Bursa model fabrika, firmaları dijital çağa hazırlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kente kazandırdığı Bursa Model Fabrika (BMF), firmalara yalın üretim süreçleriyle kalite ve verimlilik artışı sağlarken, firmaların dijital dönüşümüne de rehberlik ediyor. Üretim geliştirme modelleri ile gerçek fabrika ortamı şeklinde kurgulanan BMF’de, ‘Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı’ düzenlendi.
BTSO öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK TÜSSİDE ve UNDP Türkiye iş birliği ile yürütülen Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Laboratuvarlar Grup Başkanı Dr. Güvenir Kaan Esen, Gürsu Belediyesi ArGe Müdürü Hüseyin Özmen, TÜBİTAK/TÜSSİDE yöneticileri, akademisyenler, özel sektör ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Düzenlenen 2 günlük eğitimde öğrendönüş yol haritası aktarılan adaylara, aynı zamanda ‘Yalın Üretim Teknikleri’ alanında 19 modülün yer aldığı eğitimlerden; ‘Standardizason’, ‘İş Etüdü’ ve ‘Kaizen’ modülleri teorik ve pratik olarak verildi. Eğitime, Balıkesir, Yalova, İzmit, Sakarya, Bursa Uludağ, Bandırma 17 Eylül, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.
2020’de 600 çalışana eğitim
BMF Direktörü Birol Aksel, BTSO’nun vizyonuyla hayata geçen Bursa Model Fabrika’nın iş modeli ile bugünün ve geleceğin stratejilerine önemli katkılar sağlandığını belirterek, “Bursa Model Fabrika’da, pek çok uygulama ve teorik eğitim düzenleniyor. Bursa Model Fabrika olarak ‘Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı’na da ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. 2022 yılında 600 çalışana farkındalık ve öğrendönüş eğitimi verdik. Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı’na Türkiye’nin farklı şehirlerinden akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine yalın üretim tekniklerinden iş etüdü, kaizen ve standardizasyon konularında hem teorik, hem pratik eğitimler verildi. Bu eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecek.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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