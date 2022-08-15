Bursa'da sağanak; dere taştı, araçlar sular içinde kaldı



Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Mudanya ilçesindeki Işıklı Deresi taşarken, araçlar ise sular içinde kaldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya'da Işıklı Deresi'nin taşması sonucu BursaMudanya yolunu su basarken, araçlar ise sular içinde kaldı. İlçede birçok ev ve iş yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, ağaç devrilmesi sonucu kapanan yolların yeniden açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu da Mudanya'ya gelerek Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile durum değerlendirmesinde bulundu. Sağanak, Nilüfer ilçesinde de etkili olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirten Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri; metrekareye Mudanya'da 21, Nilüfer'de 28, Gemlik'te ise 15 kilo yağış düştüğünü açıkladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez

2022-08-15 10:32:03



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