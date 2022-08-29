Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasının sevkiyat bölümünde sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, işçi Mithat Uyar´a (51) çarptı. Kamyonet ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Olay saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 30´uncu Mobilya Sokak´ta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Ramazan A. (52) yönetimindeki 16 PS 281 plakalı kamyonet ile fabrikanın sevkiyat bölümüne geri manevra yaparak girdiği sırada, Mithat Uyar´a çarptı. Duvar ile kamyonet arasında sıkışan Uyar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mithat Uyar´ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 15 yıllık arkadaşının ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü Ramazan A. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-08-29 21:16:58
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