Fenerbahçe Beko - Gaziantep Basketbol: 88-86

Muammer İRTEM / BURSA, (DHA) Bursa´da TOFAŞ Spor Salonu´nda bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası´nın ilk maçında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol´u son saniyede bulduğu basketle 88-86 mağlup etmeyi başardı.
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, Fenerbahçe Beko Gaziantep Basketbol maçıyla başladı. Gaziantep Basketbol ilk çeyrekte Codi Mclntyre´nin etkili oyunuyla kontrolü eline aldı. İlk çeyrek Gaziantep Basketbol´un 18-16´lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrek iki takımın da karşılıklı sayı bulmasıyla başladı. Maçın 12´nci dakikasında Egbunu ile serbest atış çizgisinden sayı bulan Gaziantep Basketbol skoru 22-22 eşitliğe taşıdı. İlk yarının son dakikalarında Dotson ve Frankamp ile skor üreten Gaziantep Basketbol soyunma odasına 39-35 önde girdi.
İkinci yarının başında Egbunu´nun basketiyle sayı üreten Gaziantep Basketbol skoru 41-35´e getirerek farkı 6 sayıya çıkardı. Özellikle dış atışlarda isabet bulan Fenerbahçe Beko, 6 sayılık farkı hızla kapatıp, maçın 24´üncü dakikasında 48-46 öne geçti. Fenerbahçe Beko ve Gaziantep Basketbol´un bulduğu karşılıklı sayılarla 3´üncü çeyreğin son 5 saniyesine 62-62'lik eşitlikle gidildi. Son saniyelerde Michael Frankamp´ın sebest atıştan bulduğu sayılarla Gaziantep Basketbol son çeyreğe 65-64'lük üstünlükle girdi. Son çeyreğe iki ekip de karşılıklı sayılarla başladı. Maçın 33´üncü dakikasında Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık, hakemler tarafından oyundan atıldı. Özellikle Scottie Wilbekin ile skor üreten Fenerbahçe Beko, maçın 38´inci dakikasını 84-79 üstünlükle geçti. Maçın son 5 saniyesinde Gaziantep Basketbol Egbunu ile serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla skoru 86-86 eşitliğe getirdi. Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre´nin son saniyede bulduğu basket ile maçtan 88-86 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-09-15 18:59:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.