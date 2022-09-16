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Silahlı saldırıda yaralandı; davulunu da ambulansa aldı

DHA

Silahlı saldırıda yaralandı; davulunu da ambulansa aldı


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da düğünden dönen müzisyenler Emircan E. (16) ile Can Emul (24), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Sağlık ekipleri, Emul'un olay yerinde bırakmak istemediği davulu da ambulansa aldı.
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ebuishak Mahallesinde meydana geldi. Düğünden dönen müzisyenler Can Emul ile kuzeni Emircan E., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırıda müzisyenler ayaklarından hafif yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.
DAVULU DA AMBULANSA KONULDU
Öte yandan, sedyeyle ambulansa alınan yaralılardan Can Emul, davulunu olay yerinde bırakmak istemedi. Emul'un ricası üzerine sağlık ekipleri davulu da ambulansa aldı. Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-09-16 02:24:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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