İnşaatın 5'inci katından düşen Suriyeli işçi öldü

Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA´da, çalıştığı bina inşaatının 5´inci katından beton zemine düşen Suriye uyruklu işçi Abdurrahman Ahmet (39), hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı bina inşaatında dengesini kaybeden işçi Abdurrahman Ahmet, 5´inci kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Suriyeli Ahmet´in öldüğü belirlendi. Abdurrahman Ahmet´in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-09-17 16:24:59
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