Hırsızlık şüphelisini dövüp zincirle direğe bağladılar, yanına da not bıraktılar

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da, evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla mahallali tarafından dövülüp, aydınlatma direğine zincirle bağlanan Rıza P. (25), devriyedeki polisler tarafından fark edildi. Direkte 'Ben hırsızım, mahalleli beni bu hale getirdi' yazılı not da bulunurken, Rıza P.'nin bağlandığı zincirler itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Yaralı Rıza P. tedaviye alınırken, polis olaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Küplüpınar Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerden hırsızlık yapan Rıza P., sokak ortasında mahalleden 6 kişi tarafından zincir, tekme ve yumrukla darbedildi. Rıza P., 2´nci Cami Sokak´ta bulunan aydınlatma direğine zincirle bağlandı. Bölgede devriye atan polis ekiplerinin fark etmesi üzerine 6 kişi olay yerinden kaçtı. Rıza P.'nin durumunu gören ekipler bölgeye itfaiye, sağlık ve takviye polis ekibi istedi. İtfaiye ekipleri zinciri keserek Rıza P.'yi bağlı bulunduğu direkten kurtardı.

DİREKTE 6 NOT

Rıza P.´yi darbeden grubun aydınlatma direğine 'Ben hırsızım' ve 'Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdi' yazılı 6 not bıraktığı görüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki sorgusunda eski mahallesi olduğu için Küplüpınar'a geldiğini belirten Rıza P. "Beni sokağın başında yakaladılar, zincirle döve döve buraya getirdiler. Ardından da bu direğe bağladılar. Yürüyecek halim yok." dedi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Rıza P. tedaviye alındı. Rıza P.'nin hrısızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-10-02 08:22:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.