Bursa'da düğün yolunda kaza: 1'i çocuk 5 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da düğüne giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araca, otomobil çarptı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 1´i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Sokak´ta meydana geldi. Abdullah A. (31) idaresindeki 46 NR 739 plakalı hafif ticari araca, ara sokaktan çıkan İlamettin Ç.´nin (34) kullandığı 16 BU 364 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan 06 BOL 077 plakalı kamyonete çarparak durdu.

Kazada her iki sürücü ile hafif ticari araçta bulunan yolcular Nisanur A. (7), Kader A. (31) ile Kübra Ş. (22) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hafif ticari araçta bulunan ailenin bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-02 17:29:00



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