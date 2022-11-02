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10 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da, dün saat 19.00 sıralarında bir tekstil fabrikasında çıkan yangına, çok sayıda itfaiye personeli ile müdahale edildi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'ten itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın, yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından civardaki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, 12 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Çeşitli hastanelere kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.Görüntü Dökümü

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-Fabrikadan dron görüntüleri

-Ekiplerin söndürme çalışmalarından detaylar

Haber: Semih ŞAHİN

Kamera: Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa

2022-11-02 05:14:30



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