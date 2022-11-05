Beton mikseri altında kalan Erman'ın en büyük isteği, ailesine ev almakmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beton mikseri altında kalan Erman'ın en büyük isteği, ailesine ev almakmış

DHA

Beton mikseri altında kalan Erman'ın en büyük isteği, ailesine ev almakmış


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, çalıştığı iş yerine malzeme almaya giderken dengesini kaybedip, bisikletinden düşen ve beton mikserinin altında kalan Erman Haymana (14) toprağa verildi. Mesleki eğitim merkezinde kaynak eğitimi alan ve kamyon kasası imalatı gerçekleştirilen firmada staj yapan Haymana'nın, ailesinin geçimine katkı sağlamak için çalışmak istediği öğrenildi. Yeğeninin en büyük hayalinin, kendilerine ev almak olduğunu söyleyen amca Emin Haymana, "Hiç 'Okuyup da öğretmen olayım' demedi. Ailesine destek olmak istedi hep. Kirada oturduklarından dolayı da 'Çalışıp ev alalım' diyordu. En büyük hayali, oydu. Artık geriye ondan bir fotoğrafları bir de hatırası kaldı" dedi.
Kaza, önceki gün Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Burada iş yerinde çalışan Erman Haymana, iddiaya göre, bisikletiyle yedek parça almaya gittiği sırada dengesini kaybederek yola düştü. Seyit Şahin (42) de yönetimindeki 16 GB 1299 plakalı beton mikseriyle kör noktada kalınca görmediği Haymana'nın üzerinden geçti. Durumu fark eden Şahin, mikseri durdururken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin ise gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Erman Haymana'nın hayatını kaybettiği kaza ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton mikseri operatörünün kırmızı ışık nedeniyle beklediği, yeşil ışık yanınca hareketlendiği sırada Erman'ın bisikletiyle yanından geçtiği görülüyor. Bu sırada Haymana, bisikletinden düşerek beton mikserinin altında kalırken, diğer sürücülerin korna çalarak operatör Seyit Şahin'i uyardıkları da görüntülerde yer alıyor. 
TOĞRAĞA VERİLDİ
Kazanın ardından Erman Haymana'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak Yıldırım ilçesindeki Şirinevler Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına baba Metin Haymana, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çocuğun yakınları ile arkadaşları katıldı. Erman Haymana, Turanköy'deki aile mezarlığında defnedildi.
HİKAYESİ YÜREK BURKTU
Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde evleri ağır hasar görünce Bursa'ya yerleşen Gurbet ve Metin Haymana çiftinin 8 çocuğunun 7'ncisi olan Erman´ın, burada ortaokula kadar okuduğu ancak ailesinin maddi durumunun iyi olmamasından dolayı okulu bırakarak Şehit Jandarma Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi'ne kaydolduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 ay önce staj yapmaya başlayan Haymana'nın, babasının işitme ve konuşma engelli olması nedeniyle ailenin geçimi garsonluk yaparak sağlayan ağabeyine yardımcı olmak için kaynak ustası olmak istediği öğrenildi.
`2-3 GÜN SONRA İLK MAAŞINI ALACAKTI´
Amca Emin Haymana, "Kız kardeşleri evlendikten sonra evde sadece ağabeyi Nihat çalışmaya başladı. Bir onun maaşı bir de ağabeyimin 3 ayda bir engelli maaşı ile geçinmeye çalışıyorlardı. Onun dışında ailenin hiçbir geliri yok. Bu nedenle Erman okulu bırakarak Mesleki Eğitim Merkezi'nde çıraklık eğitimi görüyordu. Haftanın 3 günü de staja gidiyordu. Staj yaptığı en son gün parça almaya gönderiyorlar. Parça almaya giderken de malum kaza gerçekleşmiş. Ağabeyim işitme engelli. Buna bağlı olarak da konuşma zorluğu çekiyor. Yengemin kardiyolojik sıkıntıları var, kendisi kalp hastası. Evde bir büyük ağabeyi var; o da 16 yaşında, garsonluk yapıyor. Başka da evin bir geliri yok. Erman da 2-3 gün sonra ilk aylığını alacaktı. Kısmet olmadı. Ayı dolmadan maalesef vefat etti" diye konuştu.
`HEP AİLESİNE DESTEK OLMAK İSTEDİ´
Yeğeninin en büyük hayalinin, kendilerine ev almak olduğunu söyleyen Emin Haymana, "Erman zaten küçüktü ama küçükken büyük hayalleri yoktu. Ailesine destek olmayı çok istiyordu. Okulu bıraktıktan sonra kaynak işinde kendini geliştirip ailesinin geçimini sağlamak istiyordu. Ailesine de çok düşkündü. Büyük hayalleri yoktu. Sırf ailesine yardımcı olabilmek için çalıştı. 'Ufak da olsa katkım olsun' dedi. Hiç 'Okuyup da öğretmen olayım' demedi. Ailesine destek olmak istedi hep. Kirada oturduklarından dolayı da 'Çalışıp ev alalım' diyordu. En büyük hayali oydu. Artık geriye ondan bir fotoğrafları bir de hatırası kaldı. Başka bir şey yok" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-11-05 10:36:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da izinsiz kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da izinsiz kazı yapan 9 şüpheli suçüstü ...
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'dan Orhaneli'ye ziyaret
YEREL HABERLER Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz ...
Erdek'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Erdek'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
(Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ, LİSENİN ADALET BÖLÜMÜNÜ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ, LİSENİN ADALET BÖLÜMÜNÜ ...
El frenini çekmeyi unutup çalıntı ihbarı yaptığı otomobil dere yatağında bulundu
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unutup çalıntı ihbarı yaptığı ...
Çalındı sanılan otomobil, el freni çekilmediği için dere yatağına düşmüş
YEREL HABERLER Çalındı sanılan otomobil, el freni çekilmediği için ...
Bakan Bozdağ: Bu ülkenin kadınları kıyafetlerine göre ayrımcılığa tabi tutulmasın istiyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Bu ülkenin kadınları kıyafetlerine göre ...
Orhaneli'de çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Orhaneli'de çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı
Orhaneli'de muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Orhaneli'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Bakan Yardımcısı Demircan, Bursa'daki "Sinema Zirvesi"ni değerlendirdi:
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Demircan, Bursa'daki "Sinema ...
(Görüntülü) DEAŞ&#039;ın Yalova&#039;daki hücre evlerine baskın; bomba düzenekleri ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEAŞ'ın Yalova'daki hücre ...
(Görüntülü) ESKİ SEVGİLİSİNİ DÖVEN SANIĞA &#039;İYİ HAL&#039; İNDİRİMİYLE 3 YIL 4 AY HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİ SEVGİLİSİNİ DÖVEN SANIĞA 'İYİ ...
Eski sevgilisini döven sanığa 'iyi hal' indirimiyle 3 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Eski sevgilisini döven sanığa 'iyi hal' indirimiyle 3 ...
(Görüntülü) DEMİRCAN: TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ SİNEMA SANATINI GELİŞTİRECEK, KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ ARTIRACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEMİRCAN: TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ ...
(Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ: BU ÜLKENİN KADINLARI KIYAFETLERİNE GÖRE AYRIMCILIĞA TABİ TUTULMASIN İSTİYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ: BU ÜLKENİN KADINLARI ...
Demircan: Türk Dünyası Film Festivali sinema sanatını geliştirecek, kültürel etkileşimi artıracak
YEREL HABERLER Demircan: Türk Dünyası Film Festivali sinema sanatını ...
Bakan Bozdağ: Bu ülkenin kadınları kıyafetlerine göre ayrımcılığa tabi tutulmasın istiyoruz
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Bu ülkenin kadınları kıyafetlerine göre ...
(Görüntülü) Bursa&#039;daki fabrika yangını sonrası uzmanlardan uyarı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'daki fabrika yangını sonrası ...
CEV, "CEVHER Hibe Programı" ile mesleki ve teknik eğitime katkı sağlayacak
YEREL HABERLER CEV, "CEVHER Hibe Programı" ile mesleki ve teknik ...
Bursa'da atıl tarım arazileri yüksek verimli buğday tohumuyla ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Bursa'da atıl tarım arazileri yüksek verimli buğday ...
(Görüntülü) OTOMOBİLDEN AÇILAN ATEŞTE YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLDEN AÇILAN ATEŞTE YARALANDI
"2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Sinema Zirvesi düzenlendi
YEREL HABERLER "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Sinema ...
Otomobilden açılan ateşte yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilden açılan ateşte yaralandı
BBDSO'dan "Fikret Amirov 100. Yılı Anısına ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Konseri"
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Fikret Amirov 100. Yılı Anısına ve Türk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.