Bursa nerede? Bursa hangi bölgede, komşu illeri neler?

yüzyılda Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlamasıyla birlikte Bursa, Selçukluların etkisi altına girmiştir. 1326 yılında Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi tarafından fethedilmesiyle şehir, Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olmuştur. Bu dönem, Bursa’nın tarihindeki en parlak dönemlerden biridir. Kentte inşa edilen Ulu Cami, Yeşil Türbe, Emir Sultan Külliyesi ve Orhan Gazi Külliyesi gibi eserler, Osmanlı mimarisinin en seçkin örnekleri arasında yer alır. Bursa bu dönemde yalnızca bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda ticaret, sanat ve ilim merkezi olmuştur.

Osmanlı başkentinin Edirne’ye, ardından İstanbul’a taşınmasından sonra da Bursa önemini yitirmemiş; ipek üretimi, el sanatları ve ticaret faaliyetleriyle ülkenin önde gelen şehirlerinden biri olmaya devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde sanayileşme süreciyle birlikte modern bir kimlik kazanan Bursa, bugün hem tarihi mirası hem de ekonomik gücüyle Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri konumundadır.

BURSA NEREDE?

Bursa, Uludağ’ın eteklerinde konumlanır. Coğrafi konumu sayesinde hem deniz hem dağ ikliminin etkilerini taşır. Bu çeşitlilik, Bursa’nın hem doğal güzelliklerine hem de tarımsal üretimine yansımıştır. Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Bursa Ovası, zeytin, kiraz, incir ve sebze üretimiyle ülke ekonomisinde iyi bir yere sahiptir. Şehrin iklimi ılımandır; yazlar sıcak ve nemli, kışlar ise yağışlı ve zaman zaman karlıdır.

Bursa mutfağı, tarih boyunca farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle zenginleşmiştir. Osmanlı saray mutfağının izlerini taşıyan yöresel yemekler, hem çeşit hem de lezzet bakımından dikkat çeker. En bilinen yemeği İskender kebaptır; ince dilimlenmiş döner eti, tereyağı ve yoğurtla servis edilir. Bunun yanı sıra Cantık, Kemalpaşa tatlısı, Pideli köfte, Kestane şekeri ve Bursa süt helvası da kentin simge lezzetlerindendir. Mudanya ve Gemlik çevresinde yetişen zeytinler, Türkiye’nin en kaliteli zeytin çeşitleri arasında yer alır. Ayrıca Bursa, meyve üretimiyle de öne çıkar; özellikle şeftali ve armudu hem yurt içinde hem yurt dışında tanınır. Geleneksel lezzetlerin yanı sıra köklü fırın kültürü ve zengin tatlı çeşitleriyle Bursa mutfağı, Marmara Bölgesi’nin gastronomi merkezlerinden biri kabul edilir.

Bursa, Türkiye'nin Marmara Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin güney kesiminde, Marmara Denizi'ne yakın bir konumda bulunur. Marmara Bölgesi, Türkiye'nin hem Asya hem Avrupa kıtalarında toprakları bulunan tek bölgesidir. Coğrafi olarak ülkenin kuzeybatısında yer alan bu bölge, sanayi, ticaret, ulaşım ve tarım bakımından en gelişmiş bölge olarak kabul edilir. Marmara Bölgesi'nin en belirgin özelliği, hem denizel hem de karasal iklimin birlikte görülmesidir. Bu durum, tarım ürünlerinde çeşitlilik yaratır. Bursa da bu çeşitliliğin en net örneklerinden biridir; zeytin, şeftali, incir ve üzüm üretimi bakımından Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri konumundadır. Bölgenin fiziki yapısı oldukça hareketlidir. Dağlar, ovalar, deniz kıyıları ve verimli tarım alanları bir arada bulunur. Bursa, Uludağ'ın eteklerinde kurulu olmasıyla bu yapının karakteristik örneğini oluşturur. Uludağ hem kış turizmi hem de doğal yaşam açısından bölgenin simgesidir. Marmara Bölgesi'nin sanayi ve ticaret yönü de güçlüdür. İstanbul'a yakınlığı sayesinde Bursa, otomotiv, tekstil ve makine sanayisinin yoğunlaştığı bir üretim merkezi olarak bilinmiştir.

Kültürel açıdan bakıldığında Marmara Bölgesi, Anadolu'nun farklı bölgelerinden göç alan dinamik bir yapıya sahiptir. Bursa da bu çeşitliliği yansıtan bir şehir olarak öne çıkar. Osmanlı'nın ilk başkentlerinden biri olması, ona tarihi bir kimlik kazandırmıştır. Böylece Bursa, Marmara Bölgesi'nin hem ekonomik hem kültürel anlamda en güçlü şehirlerinden biri olarak Türkiye'nin gelişiminde bir rol üstlenmiştir. BURSA KOMŞU İLLERİ Kuzeyinde Yalova ve Kocaeli, doğusunda Bilecik, güneyinde Kütahya, batısında Balıkesir, kuzeybatısında ise Marmara Denizi yer alır. Bu konum, Bursa'yı hem denize hem iç kesimlere açılan stratejik bir merkez haline getirir. Ulaşım, ticaret, tarım ve kültürel etkileşim bakımından bu illerle güçlü bir bağ içerisindedir. Kuzeyinde bulunan Yalova, Bursa'ya en yakın deniz komşularından biridir. Gemlik Körfezi çevresindeki ulaşım ağı, iki şehir arasında hem ekonomik hem sosyal etkileşimi canlı tutar. Yalova üzerinden İstanbul'a deniz ulaşımı sağlanır, bu da Bursa'nın Marmara hattındaki stratejik değerini artırır. Kuzeydoğuda yer alan Kocaeli, sanayi gücüyle dikkat çeker. Bursa ile Kocaeli arasındaki ticari ilişkiler, özellikle otomotiv ve makine sektörlerinde yoğunlaşmıştır. İki şehir arasındaki kara yolu bağlantısı, Marmara Bölgesi'nin sanayi koridorunun temelini oluşturur.