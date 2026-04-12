        Bursa ve Balıkesir'de 10 ton kaçak midye ele geçirildi

        Bursa ve Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 ton kaçak midye ele geçirildi. Bursa üzerinden İzmir'e götürüleceği belirlenen midyeler, şüpheli araçların takibe alınmasıyla durduruldu. Sağlıksız şartlarda taşındığı tespit edilen midyelere el konulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 14:27 Güncelleme:
        10 ton kaçak midye ele geçirildi

        Bursa ve Balıkesir’de polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, halk sağlığını tehdit eden 10 ton kaçak midye ele geçirildi.

        ŞÜPHELİ ARAÇLAR TAKİBE ALINDI

        İHA'daki habere göre, usulsüz şekilde avlanan ve uygunsuz şartlarda muhafaza edilen su ürünlerinin Bursa üzerinden taşınarak İzmir’e götürüleceği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışma kapsamında şüpheli araçları takibe aldı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        Bursa ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, İzmir istikametine seyir halinde olan iki araç durduruldu.

        10 TON MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

        Araçlarda yapılan kontrollerde tonlarca midyenin sağlıksız şartlarda taşındığı belirlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemelerde, herhangi bir yasal denetimden geçmeden piyasaya sürülmek istenen toplam 10 ton kaçak midye ele geçirildi.

        YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

        Midyelerin halk sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirildi. Ele geçirilen midyelere el konulurken, olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis ekiplerinin kaçak ve sağlıksız gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
