        Haberler Gündem Güvenlik Bursa’da 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi

        Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        3 MİLYON ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

        Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dış illerden Bursa’ya yüklü miktarda kaçak makaron sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine ekipler, şüpheli şahısları teknik ve fiziki takibe alarak gerekli önlemleri aldı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda A.S. isimli şahsın kullandığı araç, Bursa-İstanbul otoyolu üzerinde seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada 3 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

        Yerde can çekişirken bakıp geçtiler, fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

         Edirne'de insanlık ölmüş dedirten olayda, yerde can çekişen vatandaşın yardımına dakikalarca kimse koşmadı. Vicdanları sızlatan olayda, rahatsızlanan vatandaş hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

        #Son dakika haberler
