        Bursa’da 4 gündür kayıp olan alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Mustafa Abi'nin (80) bulunması için başlatılan arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 00:13 Güncelleme: 02.12.2025 - 00:13
        Alzheimer hastası 4 gündür kayıp!
        Bursa’nın Mudanya ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Mustafa Abi'nin bulunması için başlatılan arama çalışmaları 4 gündür sürüyor.

        Evciler Mahallesi’nde oturan Mustafa Abi’yi bulmak amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda çok sayıda ekip yer alıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, İHH, NAK, ANDA, İyilikte Buluşan Afet Gönüllüleri (İBAG), Mudanya Arama Kurtarma (MAK), Mudanya 911 Arama Kurtarma, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi Afet İşleri, Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma, Çelebi Arama Kurtarma, İnegöl Doğal Afetler Kurtarma Derneği (İNDAK), Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ve birçok gönüllü ekip çalışmalara destek veriyor.

        ARAMA SAHASI GENİŞLETİLDİ

        AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına il ve ilçelerden çok sayıda arama-kurtarma ekibi ile gönüllü dernekler de katıldı. Destek amacıyla farklı bölgelerden ekiplerin gelmeye devam ettiği bildirildi. Ekipler, ilk etapta mahalle merkezi ve çevresindeki 5 kilometrelik alanı tararken, arama sahası daha sonra 10–15 kilometreye genişletildi. Dronlu termal kameralarla havadan tarama yapılırken, Nilüfer Çayı’nda botlarla aramalar sürdürülüyor. İz takip köpekleri ve dalgıçlar da çalışmalara destek veriyor. Zaman zaman etkili olan yağmura rağmen ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız sürerken, akşam saatlerinde de dönüşümlü olarak yoğun katılımla aramalar devam etti. Yetkililer, çalışmaların yarın da aynı yoğunlukla sürdürüleceğini açıkladı.

        Mustafa Abi’nin eşi Ayla Abi, “Baklaharmanlar mevkisine ot toplamaya gideceğini söyledi, yanına çuval da aldı. Daha önce de 3 kez kayboldu ve kısa sürede bulunmuştu.’’ dedi.

        ‘BAZEN, BAĞ-BAHÇE BİR YER BULUR UYURDU’

        Torunu Emre Abi ise “Dedem cuma günü sabah saat 10.00’da ot toplamaya gideceğini söyleyip çıktı, akşama kadar dönmeyince babam durumu jandarmaya bildirdi. Daha önce de kaybolur, sonra gelir ya da biz bulup getirirdik. Bazen bağ-bahçede bir yer bulur uyurdu. Şu an köyün yaklaşık 15 kilometrelik alanını kapsayacak şekilde arama yapılıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, tez zamanda bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

        Fotoğraf: DHA

