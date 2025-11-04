Renault’nun “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında Türkiye’yi Avrupa pazarı ve uluslararası ihracatta bir merkez haline getirme hedefi, Yeni Renault Duster’ın yerli üretim yeni motor seçenekleriyle yeni bir aşamaya geçiyor.

Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Renault Duster'ın yerel talebi karşılayacağı ve küresel pazarlara ihraç edileceği kaydedildi.

MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, "‘Türkiye’nin Duster’ı’ olarak lanse edilen bu modelin artık üç farklı motor seçeneği Türkiye’de, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretiliyor. Kullanıcılarımızla yerli üretimin gücünü ve modelin yenilikçi özelliklerini buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli gelişmelerin, Duster’ın başarı hikayesini yeni bir seviyeye taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Yeni Renault Duster, tamamen yenilenmiş bir motor gamıyla yollara çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni 1.2 Eco-G, 1.3 TCe otomatik ve 1.8 Full Hybrid seçeneklerinin Türkiye’de üretilmesi, maliyet avantajını artırırken, modelin yerli kimliğini de güçlendiriyor.

- Yeni 1.3 TCe EDC 145 HP: 1.3 TCe motor, 7 ileri EDC otomatik şanzımanla birleştirilerek 145 HP'lik bir performans sunuyor. Bu versiyon, aynı zamanda 594 litrelik bagaj hacmine sahip.