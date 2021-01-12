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Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor'u Hakan Özmert (P),Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic'in golleriyle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 3 MAÇ SONUCU

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tribünden takip etti. Fraport-TAV Antalyaspor´a turu getiren goller ilk yarıda Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar ve Adis Jahovic´ten gelirken, Bursaspor kupaya veda etti.

5'inci dakikada Hakan Özmert´in ara pasıyla topla buluşan Omar İmeri, Onur Atasayar´ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, topun başına geçen Hakan Özmert meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımı 6'ncı dakikada öne geçirdi: 0-1.

7'nci sağ kanattan gelişen atakta Batuhan Kör´ün yaptığı sert vuruş sonrası, top kaleci Ferhat Kaplan´da kaldı.

9'uncu dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan Bünyamin Balcı vuruşunu yaptı, yakın direğe doğru gelen topu kaleci Ataberk Dadakdeniz kornere çeldi.

33'üncü dakikada Bünyamin Balcı´nın pasıyla topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci Ataberk ile karşı karşıya kalırken, yaptığı sert vuruşlu meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-2.

36'ncı dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Savunmanın hatası sonrası topla buluşan Adis Jahovic, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

42'nci dakikada Emirhan Aydoğan´ın kullandığı serbest vuruş sonrası savunmanın arkasına sarkan Aykut Akgün´ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleciyi de geçerken, savunmada Edinaldo Gomes Pereira topu çizgiden çıkardı.

61'inci dakikada geliştirdiği atakta sol kanattan Çağatay Yılmaz´ın ortası sonrası Batuhan Kör kafa vuruşunu yaptı, ancak top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

Karşılaşma Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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