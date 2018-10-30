Bursaspor - 1461 Trabzonspor düellosu

Türkiye Kupa 4.Tur heyecanı devam ediyor. Bursaspor, 30 Ekim 2018 Salı günü 1461 Trabzonspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:30. Bursaspor son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. 1461 Trabzonspor, geride kalan 1 maçta 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 418. İddaa'da Bursaspor kazanır 1.05, berabere biter 5.00, 1461 Trabzonspor kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bursaspor önceki hafta 1461 Trabzonspor mücadelesinde 2-0 kazandı.

1461 Trabzonspor ise Bursaspor maçında 2-0 yenildi.

Bursaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Bursaspor, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

1461 Trabzonspor, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda 1461 Trabzonspor 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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