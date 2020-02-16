TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor ilk yarıda attığı gollerle Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Bursaspor'un gollerini 11. dakikada Traore ve 37. dakikada Seleznyov (penaltı) kaydetti. Adana Demirspor'un golü ise 69. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.
Bu sonuçla üst üste ikinci maçını kazanan Bursaspor puanını 39'a çıkardı. Ligde 6 hafta sona kaybeden Adana Demirspor ise 34 puanda kaldı.
ÖNEMLİ DAKİKALAR
11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Seleznov’un şutunu kaleci Muhammed çeldi, ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Traore’nin şutunda Burak Altıparmak’a çarpan top filelerle buluştu. 1-0
17. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Ammat Dibba’nın kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.
35. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Yevhen Seleznov, Adil Demirbağ’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
43. dakikada ceza sahası sağ çaprazında toplu buluşan Özer Hurmacı’nın şutunu kaleci Muhammed Şengezer kurtardı.
49. dakikada kornerden Volkan Şen’in ortasında, Mehmet Akyüz kafayı vurdu, kaleci Çağlar Şahin topu kurtardı.
53. dakikada Serdar Güler’in ceza sahası dışından şutu dışarıya gitti.
61. dakikada çalımlarla rakip kaleye yaklaşan Abdou Razack Traore’nin şutu, kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.
69. dakikada sol kenardan çalımlarla ceza sahası içine giren Volkan Şen, topu Mehmet Akyüz’le buluşturdu. Akyüz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
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