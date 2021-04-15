Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cem Özbay, Cemil Tunç
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Ramazan Keskin (Dk. 46 Furkan Emre Ünver),Taha Altıkardeş, Aykut Akgün, Onur Atasayar, Tuğbey Akgün, Özer Hurmacı (Dk. 62 Batuhan Kör - Dk. 90 Ozan İsmail Koç),Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Berat Altındiş (Dk. 61 Eren Güler)
Royal HastanesiBandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen (Dk. 61 Abdurrahim Dursun),Doğan Can Davas, Halilovic (Dk. 82 Mehmet Yiğit),Hakan Bilgiç, Selçuk Alibaz (Dk. 68 İshak Çakmak),Berat Satılmış (Dk. 61 Del Valle),Rahmi Anıl Başaran (Dk. 61 Ruben Rayo)
Goller: Dk. 45 Feyyaz Belen (Royal Hastanesi Bandırmaspor),Dk. 85, Dk. 90+4 Eren Güler (Bursaspor)
Sarı kart: Dk. 65 Fırat Arıkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
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