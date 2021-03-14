Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol1. LigOsmanlıspor
ABONE OL

Bursaspor: 3 - Ankaraspor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig 26. haftasında Bursaspor sahasında Ankaraspor’u ağırladı. Mücadele, Bursaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Bursaspor: 3 - Ankaraspor: 1 | MAÇ SONUCU

1. dakikada Burak Kapacak, sol kanattan ceza alanına doğru sürdüğü topa uzak mesafeden sert vurdu. Top az farkla auta gitti.
2. dakikada Emirhan Aydoğan’ın ortasına kale önünde ayak uzatan Berat Altındiş, topa dokunamadı. Bursaspor bariz gol şansından faydalanamadı.
8. dakikada Sikiru Olatunbosun, ceza sahası içinde buluştuğu topta rakibini de ekarte ederek çıkardığı şutu kaleci Canberk Yurdakul kurtardı.
15. dakikada Onur Atasayar’ın sol kanattan verdiği pas sonucu kaleci ile karşı karşıya kalan Berat Altındiş, çektiği şutu kaleci Tomas Mejias kurtardı.
20. dakikada Sikiru Olatunbosun sol çaprazdan ceza sahasına hızlı bir giriş yaparak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncunun çıkardığı şutta açıyı iyi kapatan kaleci Canberk Yurdakul başarı sağladı.
28. dakikada Mahmut Akan’ın pasına iyi hareketlenen Erdem Çetinkaya’ın sağ çaprazdan sert vuruşu az farkla auta gitti.
33. dakikada Sikiru Olatunbosun’un pasında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Burak Tarlabölen, sol ayağıyla sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
39. dakikada İsmail Çokçalış’ın yerden yaptığı ortaya Burak Kapacak tekte düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

51. dakikada İsmail Çokçalış’ın sağdan sağ kanatta verdiği pasa tekte vuran Ramazan Keskin, topu ağlara gönderdi. 2-1
54. dakikada Ramazan Keskin’in pasında topu alır almaz kaleye gönderen Burak Kapacak’a, kaleci Mejias izin vermedi.
69. dakikada Burak Kapacak ceza sahası çizgisinin üstünden sert vuruşunu kaleci kurtarırken, aynı dakika içinde bu kez de Onur Atasayar’ın vuruşuna kaleci Tomas Mejias izin vermedi ve top kornere çıktı.
78. dakikada Burak Altıparmak’ın serbest vuruştan yaptığı ortaya iyi hareketlenen Cüneyt Köz, kale önünde topla buluştu. Tecrübeli futbolcu yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1
89. dakikada Batuhan Altıntaş kornerden gelen topa iyi bir kafa vuruşu yaptı. Ancak top az farkla kalenin üstünden auta gitti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Çetin , Muhammet Yumak , Ata Yıldırım
Bursaspor: Canberk Yurdakul , İsmail Çokçalış , Onur Atasayar (Kerem Şen dk. 80 ?),Cüneyt Köz , Emirhan Aydoğan , Ozan İsmail Koç (Ramazan Keskin dk. 36 ),Burak Kapacak , Taha Altıkardeş , Burak Altıparmak , Batuhan Kör (Furkan Emre Ünver dk. 79 ),Berat Altındiş (Aykut Akgün dk. 36 )
Yedekler: Deniz Aydın, Hasan Basri Ünal, Şamilcan Bahçeli, Eren Güler, Hamza Arıkan, Çağatay Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Er
Ankaraspor: Tomas Mejias , Ercan Yazıcı , Levent Gülen , Mahmut Akan (Engin Bekdemir dk. 37 ),Jovan Blagojevic , Alec Mudimu (Darko Bodul dk. 57 ),Barış Zeren , Basit Umar (Batuhan Altıntaş dk. 74 ),Erdem Çetinkaya , Sikiru Olatunbosun , Mehmet Burak Tarlabölen (Gökhan Akkan dk. 58 )
Yedekler: Berk Balaban, Fatih Kızılkaya, Azad Toptik, Tuğrul Başkan
TeknikDirektör: Ümit Özat
Goller: Mehmet Burak Tarlabölen (dk. 33) (Ankaraspor),Burak Kapacak (dk. 39),Ramazan Keskin (dk. 51),Cüneyt Köz (dk. 78) (Bursaspor)
SarıKartlar: Onur Atasayar, Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan (Bursaspor),Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU
FUTBOLKadıköy'de bir şok daha!
BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLErzurum'da gol sesi çıkmadı!
SON DAKİKA! Kayserispor Galatasaray maçına çarpıcı yazar yorumları: Bu taktikle şampiyon olmuşlardı - Haberler
FUTBOL"Bu taktikle şampiyon olmuşlardı"
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri! Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta? - Son dakika spor haberleri
FUTBOLİrfan Can sürprizi! Bulut'un 11'i...
Gaziantep FK: 2 - Denizlispor: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOLAntep evinde güzel!
Lille, deplasmanda Monaco ile golsüz berabere kaldı
FUTBOLLille, Monaco'yla golsüz berabere kaldı
Ahmet Ağaoğlu: Daha iyi futbol oynamamız lazım
FUTBOL"Daha iyi futbol oynamamız lazım"
Süper Lig 29. hafta puan durumu ve maç sonuçları (14 Mart) - İşte Süper Lig'de 30. hafta fikstürü
FUTBOLSüper Lig 29. hafta puan durumu (14 Mart)
Milan Napoli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Milan Napoli maçı ne zaman, saat kaçta?
FUTBOLMilan Napoli maçı ne zaman?
Caner Erkin 3 maç sonra kadroda
FUTBOLCaner üç maç sonra kadroda