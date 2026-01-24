Habertürk
        Bursaspor'da Tahsin Tam'la yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Bursaspor'da Tahsin Tam'la yollar ayrıldı

        Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığı duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 22:06 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:06
        Bursaspor'da Tahsin Tam dönemi bitti!
        Nesine 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da teknik direktör Tahsin Tam'la yollar ayrıldı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

