Bursaspor'da Tahsin Tam'la yollar ayrıldı
Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığı duyurdu.
Giriş: 24.01.2026 - 22:06 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:06
Nesine 2. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da teknik direktör Tahsin Tam'la yollar ayrıldı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz." denildi.
