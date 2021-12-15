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Bursaspor geçen sezonu arıyor

Bursaspor, transfer tahtasının açılmadığı geçen sezonu mumla arar oldu. Yeşil-beyazlılar, 15 maçta bugünkü tablodan 3 puan fazla toplamıştı.

Bursaspor geçen sezonu arıyor

Spor Toto 1. Lig’de bu sezon 15 maçta 18 puan toplayan Bursaspor, geçen sezonu arar oldu. Transfer tahtasının açılmadığı ve 20 yaş altı genç oyuncuların çoğunlukta olduğu kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşil-beyazlı takım, 15 haftada 21 puan toplamıştı. Geçen sezonun 3 puan gerisinde kalan Bursaspor, 2020-2021 sezonunu mumla arar oldu. 15 maça 4 farklı teknik adamla çıkan ve 16. maçı için 5. hocasını arayan Bursaspor, yarın Ümraniyespor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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