Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçıyla ilgili, ''Bu beraberlikler bir gün inşallah sona erecek. Bu takım ileride çok kaliteli, üst düzey bir takım haline gelecek.'' dedi.

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni bir takım olmalarına karşın rakipleri karşısında iyi maç oynadıklarını söyledi.

Özellikle ilk yarıda oldukça etkili bir oyun sergilediklerini kaydeden Aybaba, ''İşler iyi gidiyor. Ancak beraberlikleri hiç planlamadık. Hep kazanmaya yönelik oynamaya çalıştık. Futbolun içinde de şans faktörü var, bizden yana olmadı.'' diye konuştu.

Aybaba, son dokunuşlar ve şutlarla ilgili ufak tefek sorunlarının bulunduğunu belirterek, ''Karşımızdaki takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bu beraberlikler bir gün inşallah sona erecek. Bu takım ileride çok kaliteli, üst düzey bir takım haline gelecek.'' ifadelerini kullandı.

"GOLE SEVİNMEYECEĞİZ ARTIK"

Bir gazetecinin ''Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Aybaba, şu yanıtı verdi:

"Penaltı pozisyonu için 'penaltı' diyorlar. Rize maçındaki de penaltıydı. Hakemler her konuda VAR’a gittiğinde birkaç tanesini atlarsa bizi mutsuz eder. Biraz daha dikkatli olmak lazım bu konularda. Gole sevinmeyeceğiz artık. Psikolojik olarak bizi yoruyor. Hakem santrayı göstersin ondan sonra sevinelim."

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