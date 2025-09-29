Bursaspor’un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Bursaspor, sahasındaki son mağlubiyetini 24 Nisan 2024’te Afyonspor karşısında almıştı. O tarihten bu yana geçen 17 ayda, 15’i lig ve 2’si kupa olmak üzere toplam 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

Dün oynanan karşılaşmada Isparta 32 Spor, Bursa’da aldığı 1-0’lık galibiyetle yeşil-beyazların evindeki 20 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Böylece Bursaspor, uzun bir aranın ardından sahasında taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Bursaspor, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Hücumda etkili performansıyla öne çıkan yeşil-beyazlar, rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

LİG GENELİNDE SAVUNMA ÜSTÜNLÜĞÜ

Bursaspor, ligde şu ana kadar sadece 2 gol yiyerek savunma disiplinini de ortaya koydu. Bu istatistikle, TFF 2. Lig’in 2 grubunda da en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda bulunuyor. Diğer ekip ise Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor.

Yeşil-beyazlar, alınan bu yenilgiye rağmen hem hücum hem de savunma istatistikleriyle şampiyonluk yarışında güçlü adaylardan biri olarak yoluna devam ediyor.