İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu kazanlarının gündeminde bursluluk parası var. Ekim ayı başından itibaren ödeneceği bilinen İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk parası ne kadar ve nasıl alınır?

BURSLULUK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk paraları için henüz net bir tarih açıklanmadı. MEB kılavuzda yapılan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.

2020 İOKBS BURSU NE KADAR?

İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte. 2020 İOKBS burs miktarı henüz açıklanmadı. Ekim ayında ödenmeye başlanacak bursun geçtiğimiz yıl aylık 260.40 TL olduğu biliniyor.